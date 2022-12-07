6 декабря навсегда останется днем благодарности ВСУ — Зеленский

7 декабря, 00:05
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в День ВСУ заявил, что 6 декабря теперь всегда будет днем благодарности защитникам Украины.

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Выступая перед военнослужащими, глава государства подчеркнул, что такой смысл 6 декабря сохранится навсегда.

«Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных Сил Украины — словами и слезами благодарности… Восемь лет и 286 дней ВСУ защищают наше прекрасное государство от оккупанта, от российской агрессии. Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтобы настал тот день, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта и когда все наши люди будут свободными», — сказал Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил военных и их родителей и рассказал, что встретился с бойцами, которые защищают Украину на самых опасных и ответственных направлениях — Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях на Донбассе.

https://www.youtube.com/embed/AYU9dY7IyEY

Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году наравне с Днем защитника (14 октября) это один из самых знаковых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

https://www.youtube.com/embed/sz_ITruN5m8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) День Вооруженных Сил Украины Владимир Зеленский Война России против Украины

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