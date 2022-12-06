«Вражеские имперские планы разрушены». Зеленский поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных сил 6 декабря, 09:27 Владимир Зеленский с украинскими военными в освобожденном Херсоне (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что благодаря им удалось разрушить имперские планы РФ.

Текст приветствия приводит пресс-служба главы государства.

«В самое тяжелое для Украины время вы мужественно и самоотверженно стали на пути российского агрессора, своей смелостью, стойкостью и профессионализмом сломали вражеские имперские планы и ценой собственной жизни и здоровья продолжаете обретать свободу для миллионов украинцев, бороться за право на существование нашего государства», — подчеркнул Зеленский.



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Президент подчеркнул, что сегодня защитники и защитницы Украины отмечают профессиональный праздник, ведя упорные бои с российскими оккупантами на земле, в воздухе и на море.

«Вы крепко держите позиции и выбиваете врага с нашей земли, освобождая украинские города и села», — заявил глава государства.



Зеленский напомнил, что украинский народ доверяет ВСУ и верит в их силу и несокрушимость.

Он выразил благодарность всем военнослужащим Вооруженных Сил Украины за добросовестное исполнение воинского долга, отвагу, самопожертвование и непобедимый характер, который они каждый день демонстрируют в боях с российским агрессором.

Также, продолжил Зеленский, в этот день украинцы склоняют голову перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину.

«Мы будем всегда помнить их подвиг», — подчеркнул президент.

Он выразил убеждение, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать государство и будут примером самоотверженности и героизма.

«Желаю всем вам доброго здоровья, крепкого духа, стойкости в борьбе за независимость и территориальную целостность и новых побед. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», - подчеркнул Зеленский.