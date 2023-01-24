Сегодня отмечают День внешней разведки Украины — история ведомства и чем оно занимается 24 января, 01:05 Эмблема СЗРУ (Фото:Служба зовнішньої розвідки України / Facebook)

24 января 2023 года Украина в пятый раз отмечает День внешней разведки. Этот орган самостоятельно существует с 2004 года, хотя имеет корни еще со времен УНР. NV рассказывает историю праздника и чем Служба внешней разведки отличается от других разведывательных учреждений.



Как возник праздник

День внешней разведки был учрежден 22 ноября 2018 указом пятого президента Украины Петра Порошенко.

«С целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования внешней разведки Украины постановляю: учредить в Украине День внешней разведки Украины, который будет отмечаться ежегодно 24 января», — говорилось в документе.

Видео дня

Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1919 году было создано первое подразделение внешней разведки в Украине. А именно — утвержден временный штат Политического департамента при Министерстве внутренних дел Директории Украинской Народной Республики, в котором был отдел зарубежной информации. Он должен был вести разведывательную работу по активным врагам УНР, то есть штабам Красной и Добровольческой армий, а также по странам — потенциальным противникам государства и возможным союзникам.

Руководители разведки и дипломатии УНР / Фото: Служба внешней разведки Украины / Facebook

Известна фамилия руководителя отдела — А. Ткачук.

«Эта дата стала определяющей в истории украинской внешней разведки. Она ознаменовала важную веху, связанную с зарождением и становлением разведывательной деятельности на землях Украины со времен УНР до наших дней», — отмечает сайт СЗРУ.

Впрочем, историки считают, что разведка и контрразведка существовали еще во времена Богдана Хмельницкого. Руководителем этого направления называют Лаврина Капусту, «правую руку» великого гетмана, которого вывел в своем романе Я, Богдан (исповедь во славе) Павло Загребельный.

Наше время

В независимой Украине вопросами разведки до 2004 года занималось соответствующее управление Службы безопасности.

В феврале 2004 года президент Украины Леонид Кучма создал на базе Главного управления разведки и Главного управления Р Департамент разведки СБУ. Следующий период деятельности ведомства начался 14 октября 2004 года — в день подписания указа президента О Службе внешней разведки Украины. С этого времени СВР Украины функционирует как самостоятельный государственный орган. Первым главой службы стал Олег Синянский.

В настоящее время СЗРУ возглавляет 50-летний Александр Литвиненко.

Генерал-майор Литвиненко / Фото: szru.gov.ua

В сообществе разведок

Для упорядочения разведывательной и контрразведывательной деятельности в Украине понадобилось еще около полутора десятилетий. В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла Закон Украины О разведке.

Впервые на законодательном уровне было создано разведывательное сообщество, то есть круг субъектов, деятельность которых непосредственно или косвенно касается защиты государственных интересов Украины от внешних угроз. Закон разграничил полномочия и сферы ответственности разведорганов, чтобы исключить дублирование их задач и функций и обеспечить комплексный подход к выполнению приоритетных задач.

Разведывательными органами считаются Служба внешней разведки, Главное управление разведки Министерства обороны, военная разведка и соответствующее подразделение пограничной службы.

Контрразведка сосредоточена в рамках СБУ, которая тоже может проводить разведывательные мероприятия для получения информации.

Задачей СЗРУ является осуществление разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участие в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечение безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Это одно из самых засекреченных ведомств в государстве.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны. Он назначается президентом Украины и напрямую подчиняется ему.