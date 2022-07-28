«Нас не запугать, мы не сдадимся». Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ в День украинской государственности

28 июля, 09:04
Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отреагировал на ракетный террор РФ (Фото:ОПУ)

Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности и отреагировал на ракетный террор РФ (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днем украинской государственности и отреагировал на утренние ракетные удары РФ.

«Беспокойное утро. Снова — ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина — самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет такой всегда», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Он также опубликовал видео, в котором заявил, что важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранности.

«Мы не забыли, какого мы рода. А значит нам точно улыбнется судьба. Потому что это наша судьба», — резюмировал он.

28 июля 2022 года Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

https://www.youtube.com/watch?v=XKpSXs1u6Os

Рано утром в этот день Россия выпустила по Украине более 20 ракет, они упали в Черниговской и Киевской областях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ракетные удары Владимир Зеленский День украинской государственности Война России против Украины

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