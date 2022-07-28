«Мы были, есть и будем». Полный текст обращения Зеленского в первый День украинской государственности 28 июля, 12:11 Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования первого Дня украинской государственности (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю празднования первого в истории страны Дня украинской государственности.

В этот день Россия продолжила свой ракетный террор, атаковав Киевскую, Черниговскую и ряд других областей Украины.

В ответ на это Зеленский заявил, что украинцы не сдадутся и не опустят руки.

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НВ приводит полный текст речи украинского президента.

Великий народ великой страны и великой державы, которая существовала на этой земле издревле, которую издревле пытались и порабощать, и уничтожить! Многие и немало раз. И которая издревле не позволяла этого сделать. Никому и никогда.

Государство, в котором началась история христианства Восточной Европы, когда 1034 года назад его окрестил Великий Киевский Князь Владимир.

Государство, в котором началась история несокрушимости, которой восхищается сейчас вся Европа и целый мир. Это наше государство. Наша страна. Это Украина.

История ее создания насчитывает тысячи лет. Но только в этом году мы впервые отмечаем День Украинской Государственности.

Нам не нужны салюты и помпа, чтобы показать, какое значение имеет собственная государственность для украинского народа. Сегодня мы защищаем ее с оружием в руках. 155 дней подряд. Можно сказать, что для нас День Государственности – это каждый день.

Каждый день мы сражаемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство.

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Оно берет свое начало не менее полутора тысяч лет назад. Со времени официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбидь учредили столицу Украины.

Она единственная законная наследница Киевской Руси, достояний и достижений наших правителей. Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Святослава Храброго, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, короля Даниила.

Она наследница Казацкого государства. Родина Байды Вишневецкого, Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Пилиппа Орлика.

Она – правопреемница Украинской Народной Республики и Украинского Государства Гетмана Павла Скоропадского. Самостоятельности, независимости и соборности, провозглашенные универсалами Центральной Рады и Актом Воссоединения.

Она имеет богатые традиции законотворчества, письменности и дипломатии. «Русская правда», Бертинские анналы, Остромирово Евангелие, Конституция Пилиппа Орлика и сотни других памятников, источников и документов, содержащих письменные упоминания о нашем государстве и его признании со стороны других государств и правителей.

Она имеет знаменитые военные традиции. Она – родина известных воинов, несгибаемых борцов за свою свободу и государственность. На Руси, на Сечи, в битвах Первой и Второй мировой войны. В Холодном Яру, в Карпатских лесах, под Крутами.

Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением: мы были, есть и будем!

Будем, потому что у нашего государства есть невероятные сыновья и дочери, которые стали на его защиту. На их боевых знаменах и хоругвях развеваются имена Святослава Храброго, Короля Даниила, гетманов Сагайдачного, Хмельницкого, Выговского, Апостола, генералов Гандзюка и Алмазова. Они носят почетные наименования – «Рыцарей Зимнего Похода», «Сечевых Стрельцов», «Черных Запорожцев», холоднояровцев. Они и миллионы других наших воинов защищают Украину под именами своих предков. С ответственностью перед ними. И мы ощущаем их поддержку. Все поколения борцов за самостоятельную Украину.

Наши бойцы обороняют Украину на земле, воде, в воздухе. Наши предки защищают ее с небес. А все они вместе – наши ангелы. У наших ангелов есть крылья. Но под ними – оружие. Мы никогда не достаем его первыми. Но если нападают на наш дом – стоим до последнего. Ибо, теряя собственное государство, любой народ теряет, прежде всего, не территорию. Не гектары и не квадратные километры суши или акватории. Утрачивая собственное государство, народ теряет собственное лицо. Собственно имя. Свою самобытность, идентичность, память, а с ними – свое сердце и душу. И это для нас гораздо страшнее вражеских армий, самолетов, ракет и танков.

Потому миллионы из нас готовы останавливать их без страха. И защищать ценнее всего ценой собственной жизни. Ибо потеряв то, что имеет для нас смысл, мы теряем смысл самой жизни. Ибо для нас жить в неволе – это не жить. Быть зависимыми – это не быть. Ибо несамостоятельная и несвободная Украина – это не Украина.

Мы не знаем слова "рабство". Оно есть в наших словарях, но не в наших головах. Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть, за то, что есть в нашем сердце. Именно поэтому мы будем сражаться за свою государственность до последнего – последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата. Только не нашего, а вражеского. Мы будем жить, чтобы бороться и бороться, чтобы жить. Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим последнюю нашу деревню, нашу последнюю хату, последний колодец, нашу последнюю вишню, нашу последнюю иву!

Так будет. И будет только так! Ибо для нас и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения. То, что для них мишени, для нас – святыни. То, что для них неизвестные названия на карте, для нас – места, знакомые с детства. Они выполняют чужие преступные приказы, мы – свой священный долг.

Мы сражаемся за разное, поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению. И даже по звучанию. По-русски – это провал спецоперации.

По-украински – победа в войне!

Вот почему она будет. Вот почему будет наше государство.

28 июля 2022 Украина впервые отмечает новый государственный праздник — День украинской государственности.

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