«Новых побед в боях с оккупантами». Зеленский поздравил украинских военных с Днем сухопутных войск 12 декабря, 10:53 Зеленский поблагодарил весь личный состав Сухопутных войск за самоотверженное исполнение служебной обязанности (Фото:ОПУ)

В понедельник, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Сухопутных войск ВСУ.

Президент отметил, что все составляющие этого мощного вида ВСУ закалены тяжелыми кровопролитными боями и смело защищают родную землю, продолжая слаженно и уверенно уничтожать российских захватчиков по всем направлениям.

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«Несокрушимый боевой дух и профессионализм украинских воинов-сухопутчиков стали примером стойкости, военной доблести и героизма украинских защитников и в очередной раз доказали всему миру, что нет силы, способной преодолеть их волю к победе. Вы мужественно защищаете наше государство днем и ночью, в будни и праздники, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами, стойко держа занятые рубежи и уверенно продвигаясь вперед», — добавил Зеленский.

От имени всех украинцев он поздравил военных и поблагодарил за самоотверженное исполнение служебного долга, отвагу, героизм и выдающийся вклад в общее дело обороны Украины.

Зеленский также упомянул павших героев.

«Склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Мы всегда будем помнить их подвиг. Уверен, что военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и дальше будут надежно защищать родную землю», — сказал он.

Президент также пожелал несокрушимости в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в боях с российскими оккупантами.

Ежегодно 12 декабря Украина отмечает День Сухопутных войск ВСУ.

Сейчас Сухопутные войска организационно состоят из

Командования Сухопутных войск ВСУ;

оперативных командований Юг, Север, Запад, Восток

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.

В состав Сухопутных войск входят механизированные, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска воздушной обороны, армейская авиация, специальные войска, воинские части тыла и вооружения, воинские части территориальной обороны.

