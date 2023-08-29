Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним — Зеленский 29 августа, 23:24 Президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади, 24 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 29 августа — в День памяти защитников Украины — призвал помнить о бойцах, которые отдали свои жизни за Украину, и каждый день приближать победу.

Глава государства сказал, что каждый такой день — напоминание для всех украинцев и для каждого, кто работает на Украину.



«Напоминание, чем заполнено все, что является нашим государством. Украинские семьи, чьи сыновья и дочери погибли в боях. Для них, родителей украинских героев, сине-желтый флаг Украины — это теперь напоминание о родном ребенке, о его подвиге ради государства. Ребенок, чей отец погиб на фронте, защищая Украину… Любимые, которым больше не встретиться, потому что война забрала жизнь, которая стала жизнью Украины… Все, что является нашим государством, и все, кто является нашим государством — каждый институт, каждый чиновник, — должны чувствовать, какая Украина за ними», — подчеркнул он.



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Зеленский добавил, что обязанность каждого украинца — «быть достойными пути, по которому идет Украина», поддерживать людей рядом и всегда приближать победу — главный результат для Украины.

Указ об утверждении Дня памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский подписал 23 августа 2019 года.

Дата 29 августа приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе до полномасштабного российского вторжения — в этот день в 2014 году во время выхода по «гуманитарному коридору» из захваченного Иловайска российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Погибли более 250 военных.