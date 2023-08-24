Поблагодарил Польшу за поддержку. Зеленский провел телефонный разговор с Дудой 24 августа, 22:01 Анджей Дуда и Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Alina Smutko/File Photo)

В среду, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства отметил, что ему всегда приятны разговоры с польским президентом, и поблагодарил Дуду за поздравления с Днем Независимости.

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«В 1991 году Польша признала нашу независимость сразу после референдума. Она была лидером тогда и остается лидером сейчас. Я искренне благодарен польскому народу за всю поддержку», — отметил Зеленский

Дуда за несколько часов до этого он опубликовал заявление ко Дню Независимости Украины, подчеркнув, что сейчас этот праздник крайне символичен.

«Российская агрессия — это испытание для демократических стран свободного мира. Если они помогут Украине защититься и сохранить независимость, свобода и международное право возьмут верх. Если Украина упадет во тьму российской оккупации, победит насилие и зло. Польша всегда была на стороне свободы и независимости. Польша — на стороне свободной и независимой Украины», — заявил Дуда.

Позже в канцелярии президента Польши сообщили о факте проведенного разговора. Там сообщили, что по случаю Дня Независимости Дуда передал президенту Украины пожелания «справедливого мира», и одновременно выразил надежду, что в следующем году «Украина снова будет отмечать этот день действительно независимой».

В среду, 23 августа польский президент дистанционно участвовал в саммите Крымской платформы. В своем выступлении Дуда отметил, что сохранение мирового порядка зависит от того, сможет ли по результатам войны России против Украины Москва оставить за собой оккупированный Крым.