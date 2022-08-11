«Работаем на опережение». ВСУ знают о планах россиян на День Независимости — Данилов 11 августа, 22:04 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В комментарии 24 каналу он сообщил, что россияне регулярно пытаются совершать провокации и диверсии, но ВСУ работают, чтобы их предотвратить.

«Мы очень много проходим подобных вещей. Работаем на опережение определенных процессов. И располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям», — сказал Данилов.

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Секретарь отметил, что некоторые процессы могут оказаться не под контролем. Но в случае обнаружения их сразу нейтрализуют и дают необходимый ответ, добавил Данилов.

В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет отмечать День Независимости 24 августа в этом году.

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