«Работаем на опережение». ВСУ знают о планах россиян на День Независимости — Данилов

11 августа, 22:04
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В комментарии 24 каналу он сообщил, что россияне регулярно пытаются совершать провокации и диверсии, но ВСУ работают, чтобы их предотвратить.

«Мы очень много проходим подобных вещей. Работаем на опережение определенных процессов. И располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям», — сказал Данилов.

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Секретарь отметил, что некоторые процессы могут оказаться не под контролем. Но в случае обнаружения их сразу нейтрализуют и дают необходимый ответ, добавил Данилов.

В конце июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет отмечать День Независимости 24 августа в этом году.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) День Независимости Украины Алексей Данилов

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