Зеленский обратился к украинцам за границей в преддверии Дня Независимости 22 августа, 22:39 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 22 августа, попросил украинцев за границей напоминать об Украине и распространять правду о преступлениях страны-террориста России.

«И, уважаемые украинцы, особенно в эти дни, когда мы отмечаем день нашего флага и день нашей независимости, если вы находитесь где-то за границей, пожалуйста, напоминайте там об Украине, будьте там с украинским флагом и распространяйте правду о преступлениях оккупантов», — сказал он.

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Глава государства также поблагодарил европейских политиков, которые продвигают восьмой пакет санкций против России, и друзей Украины, которые требуют признания РФ страной-террористом. Зеленский подчеркнул, что рано или поздно это решение будет принято, а «вопрос только в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимыми».

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия стянула в Беларусь значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время разговора со своим канадским коллегой, генералом Вейном Дональдом Эйром, подчеркнул, что «расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка», вызывает беспокойство Украины.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что накануне и в День Независимости есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций как внутри страны, так и снаружи.



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