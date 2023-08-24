День Независимости: флаг Украины в Крыму, Зеленский и Залужный в центре Киева, родные на могилах погибших воинов — фоторепортаж
Президент Владимир Зеленский вручает награду родственникам погибшего солдата в центре Киева, 24 августа 2023 года (Фото:president.gov.ua)
Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 32-й День Независимости. Утром в центре Киева состоялись торжества с участием президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в частности награждение украинских воинов.
Рано утром во время спецоперации в оккупированном Крыму разведчики, по данным СМИ, повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян, а также установили украинский флаг.
А во Львове родственники погибших бойцов приходят к ним на кладбище.
NV публикует фоторепортаж празднования Дня Независимости в Украине.
1. Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой в центре Киева, 24 августа 2024 года.
2. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в центре Киева, 24 августа 2024 года.
3. Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в центре Киева, 24 августа 2023 года.
4. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников в центре Киева на День Независимости, 24 августа 2023 года.
5. Президент Украины Владимир Зеленский передает боевое знамя для одной из воинских частей, 24 августа 2023 года.
6. Президент Владимир Зеленский произносит речь в ценре Киева на День независимости Украины, 24 августа 2023 года.
7. Президент Владимир Зеленский перед речью в ценре Киева на День независимости Украины, 24 августа 2023 года.
8. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фотографируется с военными в центре Киева на День Независимости, 24 августа 2023 года.
9. Президент Украины Владимир Зеленской целует руку первой леди Елене Зеленской во время празднования Дня Независимости в центре Киева, 24 августа 2023 года.
10. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в межконфессиональной молитве за Украину в Софийском соборе, 24 августа 2023 года.
11. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в межконфессиональной молитве за Украину в Софийском соборе, 24 августа 2023 года.
12. Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду украинскому военному в центре Киева, 24 августа 2023 года.
13. Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду родственникам погибшего в войне России против Украины военного в центре Киева, 24 августа 2023 года.
14. Флаг Украины, который подняли в оккупированном Крыму украинские разведчики, 24 августа 2023 года.
15. Мальчик возле могилы погибшего украинского военного во Львове на День Независимости, 24 августа 2023 года.
16. Женщина с дочерью у могилы погибшего украинского военного во Львове на День Независимости, 24 августа 2023 года.
17. Люди, которые пришли навестить своих погибших на войне с Россией родственников на День Независимости, 24 августа 2023 года.