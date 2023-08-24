День Независимости: флаг Украины в Крыму, Зеленский и Залужный в центре Киева, родные на могилах погибших воинов — фоторепортаж 24 августа, 18:06 Президент Владимир Зеленский вручает награду родственникам погибшего солдата в центре Киева, 24 августа 2023 года (Фото:president.gov.ua)

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 32-й День Независимости. Утром в центре Киева состоялись торжества с участием президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в частности награждение украинских воинов.

Рано утром во время спецоперации в оккупированном Крыму разведчики, по данным СМИ, повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 россиян, а также установили украинский флаг.

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А во Львове родственники погибших бойцов приходят к ним на кладбище.

NV публикует фоторепортаж празднования Дня Независимости в Украине.

1. Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой в центре Киева, 24 августа 2024 года.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

2. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа в центре Киева, 24 августа 2024 года.

Фото: president.gov.ua

3. Президент Украины Владимир Зеленский жмет руку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в центре Киева, 24 августа 2023 года.

Фото: president.gov.ua

4. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников в центре Киева на День Независимости, 24 августа 2023 года.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

5. Президент Украины Владимир Зеленский передает боевое знамя для одной из воинских частей, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

6. Президент Владимир Зеленский произносит речь в ценре Киева на День независимости Украины, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

7. Президент Владимир Зеленский перед речью в ценре Киева на День независимости Украины, 24 августа 2023 года.



Фото: president.gov.ua

8. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фотографируется с военными в центре Киева на День Независимости, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

9. Президент Украины Владимир Зеленской целует руку первой леди Елене Зеленской во время празднования Дня Независимости в центре Киева, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

10. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в межконфессиональной молитве за Украину в Софийском соборе, 24 августа 2023 года.

Фото: president.gov.ua

11. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в межконфессиональной молитве за Украину в Софийском соборе, 24 августа 2023 года.



Фото: president.gov.ua

12. Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду украинскому военному в центре Киева, 24 августа 2023 года.

Фото: president.gov.ua

13. Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду родственникам погибшего в войне России против Украины военного в центре Киева, 24 августа 2023 года.

Фото: president.gov.ua

14. Флаг Украины, который подняли в оккупированном Крыму украинские разведчики, 24 августа 2023 года.

Фото: Ukrainian Main Directorate of Intelligence/Handout via REUTERS

15. Мальчик возле могилы погибшего украинского военного во Львове на День Независимости, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

16. Женщина с дочерью у могилы погибшего украинского военного во Львове на День Независимости, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Roman Baluk

17. Люди, которые пришли навестить своих погибших на войне с Россией родственников на День Независимости, 24 августа 2023 года.

Фото: REUTERS/Roman Baluk