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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и устроил флешмоб — видеообращение

Вчера, 09:27
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Скриншот/Владимир Зеленский/Facebook

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

«Недавно на Книжном арсенале журналисты у меня спросили: „Как думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?“ Ответ был очевиден — это Конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки, поэтому давайте все себе пообещаем — знать нашу Конституцию, а главное — соблюдать и уважать», — сказал он.

Зеленский также устроил флешмоб и призвал украинцев записать видео, на котором они будут рассказывать о любимой статье Конституции.

При этом, по словам президента, народные депутаты могут не участвовать в флешмобе, поскольку их любимая статья — 80 О неприкосновенности.

Напомним, что 28 июня Украина празднует День Конституции.

Теги:   День Конституции Владимир Зеленский

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