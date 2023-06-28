Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции: «За права и свободы, зафиксированные в ней, отдают жизни»

28 июня, 09:10
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«Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова «суверенная», — Зеленский (Фото:ОП)

«Уже никому в стране не нужно объяснять значение слова «суверенная», — Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, подчеркнув, что сегодня за права и свободы, зафиксированные в документе идеттяжелая борьба ценой самопожертвования и жизней.

«Нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет. Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей — они стали для украинцев по-настоящему жизненными и насущными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли. Уже никому в стране не надо объяснять значение слова суверенная“», — подчеркнул президент, опубликовав видеоролик United 24 по случаю Дня Конституции.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0pnPA3sB3eeg9hvfzFkJN5CTNzk5K4jyAwBvsXNr2fBvUJbMkXJ34hgQ9g6pMmx7tl?__cft__[0]=AZXwTYpD3jHL1ql18BqrxktQFmI79zw7qEFRMZG1aL15INSBOD8KxzDfDkss9hJ0y5ncRAeKPQ0Ns-wmXlmM200LbfVwSpvL1BPy_Yg0UQgqmjtU2nmsPTToovtTa-p_4JjoHOnWys_qFCT4dky0Q_7ZxotlKOkjR8akE5C_KjhDD1-7oJd6desnZzEfKTFtBz4&__tn__=%2CO%2CP-R

По словам Зеленского, «ни один украинец больше никогда не будет воспринимать зафиксированные в ней права и свободы как нечто данное нам сверху».

«За них сегодня борются в тяжелой борьбе, самопожертвованием и жизнями. Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет», — подчеркнул президент.

В среду, 28 июня, Украина отмечает День конституции — в честь 27-й годовщины принятия Основного закона в Верховной Раде. Этот праздник является государственным, однако все выходные в дни государственных праздников в Украине сейчас отменены из-за военного положения.

27 лет назад в этот день 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в частности ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.

Документ вступил в силу со дня его принятия и заменил Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) 1978 года, по которой Украина жила почти пять лет после провозглашения независимости, с 1991 по 1996 год.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   День Конституции Владимир Зеленский

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