«Нормы Основного закона стали смыслом жизни»: Умеров и Сырский поздравили украинцев с Днем Конституции

В Украине 28 июня отмечают День Конституции (Фото: ГНС в Винницкой области)

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил граждан с Днем Конституции, который отмечается в субботу, 28 июня.

Он заявил, что страна-агрессор Россия бросает вызов существованию Украины как суверенного, независимого, демократического и правового государства. Но украинцы достойно противостоят и защищают свои права.

«Для нас Конституция — это основа нашей государственности, нашего достоинства и наших ценностей. Мы никогда не признаем права силы. Не согласимся на диктатуру, которая попирает человеческую жизнь и свободу», — написал Умеров в соцсетях.

Он добавил, что главная ценность страны — это люди, которые ежедневно отстаивают принципы Конституции.

Также с праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он указал, что Конституция обязывает защищать независимость и территориальную целостность Украины — эта норма стала смыслом жизни для сотен тысяч граждан.

«Оборона Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности возлагаются на Вооруженные Силы Украины. И мы выполняем этот долг — ежедневно, решительно, с оружием в руках», — отметил главком.

Он поблагодарил всех военных и почтил память погибших защитников.

28 июня украинской Конституции исполняется 29 лет — Основной закон был принят Верховной Радой 28 июня 1996 года. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь: парламент работал над окончательной редакцией весь день 27 июня и в ночь на 28 июня. Этот государственный праздник единственный, который закреплен в самой Конституции.