В Украине 28 июля будут отмечать День государственности
Женщина держит украинский флаг во время акции солидарности с Украиной в Будапеште (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Верховная Рада установила новый праздник — ежегодно 28 июля в Украине будут отмечать День государственности.
Соответствующий законопроект № 5864 одобрили 257 парламентариев на пленарном заседании, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Документ предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня Украинской Государственности как праздничного дня.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника — Дня украинской государственности — 24 августа 2021 года, во время празднования 30-летия Независимости. Он сразу подписал специальный указ во время парада на Майдане Незалежности в Киеве.
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