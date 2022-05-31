В Украине 28 июля будут отмечать День государственности 31 мая, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Женщина держит украинский флаг во время акции солидарности с Украиной в Будапеште (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Верховная Рада установила новый праздник — ежегодно 28 июля в Украине будут отмечать День государственности.

Соответствующий законопроект № 5864 одобрили 257 парламентариев на пленарном заседании, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня Украинской Государственности как праздничного дня.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника — Дня украинской государственности — 24 августа 2021 года, во время празднования 30-летия Независимости. Он сразу подписал специальный указ во время парада на Майдане Незалежности в Киеве.



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