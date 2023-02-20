«Битва за нашу независимость продолжается». Зеленский обратился к украинцам в День Героев Небесной Сотни — полный текст 20 февраля, 10:32 Зеленский вместе с супругой почтили память погибших во время Революции Достоинства в 2014 году (Фото:ОП)

В эти дни февраля Украина вспоминает память активистов Революции Достоинства, погибших во время расстрелов на Майдане Незалежности в центре Киева в 2014 году.

20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Также вместе с первой леди он почтил память погибших активистов. Они установили лампадки у креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

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NV приводит полный текст обращения Зеленского в девятую годовщину.

Дорогой народ! Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу. На площадях. На баррикадах. На передовой.

В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность. Украинцы становятся за брата, и братом есть каждый, кто украинец. Это основа нашего единства. Единства, которое дает будущее нашему государству и народу. Единства, которое дает нам несокрушимость. И это основа нашей связи с миром, со всеми, кто ценит свободу и кто готов защищать ее.

Приходит время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. В своей Украине. Которая непременно сохранится. И которая непременно сохранит свободу.

Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства. Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий из разных регионов, но одинаковых и подлинных ценностей.

Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия. Открытость Украины к миру и объединенность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это – независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю.

Дорогой народ!

Защищая Украину сейчас, мы помним, что наша крепость и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила.

Через девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается. За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и цельную. И никаких сомнений нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев.

Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется.

Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за наше государство!

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину и украинцев!

Вечное уважение Героям Небесной Сотни!

Слава Украине!

Девять лет назад в этот день произошли переломные события, определившие итог Революции Достоинства и заставившие президента-диктатора Виктора Януковича сбежать. Свою жизнь 20 февраля 2014 года отдали 48 участников протеста; в списках Героев Небесной Сотни 107 человек.

