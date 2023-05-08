Корниенко рассказал, когда Рада примет предложенный Зеленским законопроект о 8 и 9 мая 8 мая, 12:34 Александр Корниенко прогнозирует, что законопроект Зеленского о Дне Европы 9 мая и Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая будет принят до конца месяца (Фото:Oleksandr Korniyenko via Facebook)

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко прогнозирует, что Рада примет предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о праздниках 8 и 9 мая.

«До конца мая… Верховная Рада…, я надеюсь, примет за основу и в целом без особых обсуждений и поправок эту инициативу президента. И мы законодательно закрепим новую модель: 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая – День Европы», – сказал Корниенко в эфире телемарафона.

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8 мая 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы.

Об этом он сказал по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

«Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — сказал украинский президент.

Зеленский также заявил, что подаст в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне - 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.

А с 2005 года мир отмечает 8-9 мая еще как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.

