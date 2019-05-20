Демократ не должен бояться. Самопомич отреагировала на заявление Зеленского о роспуске Рады
Заявление новоизбранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является политико-правовым решением, заявил лидер фракции Самопомич Олег Березюк.
«Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое… если человек — демократ, то он не должен бояться выборов», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Березюка, Зеленский должен подписать указ президента о роспуске парламента.
«Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы — досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля», — резюмировал он.
Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Он также заявил о роспуске Рады.
В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.
В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.
В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.