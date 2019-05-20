Марк Мэнсон
Умные люди и глупые поступки. Как развить в себе эмоциональный интеллект
Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Виолета Москалу
Зеленский и украинские мигранты. Что не так?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Демократ не должен бояться. Самопомич отреагировала на заявление Зеленского о роспуске Рады

20 мая, 12:46
534
Цей матеріал також доступний українською
Демократ не должен бояться. Самопомич отреагировала на заявление Зеленского о роспуске Рады - фото

НВ

Березюк назвал решение Зеленского политико-правовым

Заявление новоизбранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является политико-правовым решением, заявил лидер фракции Самопомич Олег Березюк.

«Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое… если человек — демократ, то он не должен бояться выборов», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Березюка, Зеленский должен подписать указ президента о роспуске парламента.

«Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы — досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.

В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.

В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.

Теги:   Инаугурация Самопоміч Верховная Рада Роспуск парламента Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Страны

Вчера, 05:18

img
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Футбол

Вчера, 23:43

img
Украинская Премьер-лига: Черноморец обыграл Карпаты, Ворскла — Десну — видео
Политика

Вчера, 12:20

img
Климкин: Потенциал для внешней поддержки Украины исчерпан

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86054
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31192
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26775