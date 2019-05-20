Демократ не должен бояться. Самопомич отреагировала на заявление Зеленского о роспуске Рады 20 мая, 12:46 534 Цей матеріал також доступний українською НВ Березюк назвал решение Зеленского политико-правовым НВ

Заявление новоизбранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является политико-правовым решением, заявил лидер фракции Самопомич Олег Березюк.

«Это политико-правовое решение. Если кто-то хочет его оспаривать, ну это такое… если человек — демократ, то он не должен бояться выборов», — сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Березюка, Зеленский должен подписать указ президента о роспуске парламента.

«Мы должны увидеть указ, после которого через несколько дней ЦИК должна огласить выборы — досрочные выборы должны быть 21 или 27 июля», — резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.

В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.

В ЦИК отметили, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала.