«Отдых для людей из стали». Что предлагает законопроект Гончаренко о демобилизации и какую реакцию он вызвал 29 марта, 18:22 Сюжет Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

29 марта законопроект 9142 об уточнении сроков военной службы по призыву по мобилизации подан на ознакомление профильному комитету Верховной Рады — по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ключевое новшество — возможность увольнения в запас мобилизованных через полтора года службы в условиях военного положения.



NV ознакомился с изменениями, которые предлагает автор Алексей Гончаренко из Европейской солидарности, и собрал отзывы.

Неопытные вместо истощенных

Краеугольным камнем своего законопроекта автор считает вопрос справедливости. «Справедливо ли, что одни находятся на „нуле“, а другие нет? Справедливо ли, что одни служат, а другие нет? Справедливо ли, что у тех, кто служит, нет никакого варианта уйти со службы?» — пишет Гончаренко в блоге на УП.

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По его мнению, мобилизованным военнослужащим, которые «устали и выдохлись», следует предоставить законную возможность вернуться домой. «Даже людям из стали иногда нужна передышка. Потому что сталь может и не сломаться, но любой механизм может треснуть», — объясняет он свою инициативу.

Автор законопроекта Алексей Гончаренко / Фото: Алексей Гончаренко / Facebook

Если без метафор, то суть изменений в законодательные акты, которые вносит Гончаренко, состоит в двух ключевых пунктах:

установить для призванных на службу украинцев, в частности, во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желания продолжать службу;

предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.



Инфографика: itd.rada.gov.ua

Инфографика: itd.rada.gov.ua

Инфографика: itd.rada.gov.ua

Гончаренко надеется, что комитет рассмотрит законопроект быстро и вынесет на голосование. Тогда уже осенью — теоретически — первые мобилизованные великой войны смогут вернуться к семьям.

Автор не конкретизирует механизм, которым будет пополняться войско в случае, если подавляющее большинство опытных солдат воспользуется возможностью уйти со службы. Об этом еще в прошлом году говорил ZN.ua военный эксперт Алексей Мельник. «Однозначно, демобилизация по причине того, что люди уже выполнили свой долг в течение длительного времени, — это очень правильная и гуманная идея. Но, действительно, в таком варианте мы попадем в ситуацию, когда потребуются месяцы, чтобы подготовить новое пополнение, не имеющее практического военного опыта».

"Таким образом, парламент оказался перед непростой дилеммой: либо отклонить этот законопроект и оставить людей служить еще на неопределенный срок, либо проголосовать за него и подвергнуть риску боеспособность армии», — отмечает Україна молода.

Крепостное право и копипаст

Общая мобилизация в Украине продолжается с тех пор, как 24 февраля 2022 года было объявлено военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестки. Кроме того, прекращен призыв на срочную службу, а срочники, находившиеся в армии на момент полномасштабного вторжения, продолжают служить.

По закону демобилизацию должен объявить президент после завершения действия особого периода.

Сейчас мобилизуют семь категорий:

мужчины в возрасте 18—60 лет, не имеющие опыта службы;

призывники, прошедшие военную службу;

военнообязанные и резервисты с опытом военной службы;

мужчины от 18 до 27 лет, идущие служить добровольно по контракту;

лица, снятые или исключенные с военного учета, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;

лица с инвалидностью, добровольно вступающие в ряды Сил обороны;

ограниченно пригодные в военное время и непригодные в мирное время.



Демобилизация же возможна в следующих случаях:

когда военнослужащему исполняется 60 лет;

по состоянию здоровья;

в связи с семейными обстоятельствами, перечень которых читайте ЗДЕСЬ;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.



Когда первый шок от вторжения прошел, стало очевидно, что украинское законодательство не было готово к длительной войне, говорил осенью 2022-го экс-нардеп и боец ВСУ Игорь Луценко. «Воевать мы, вероятно, будем долго, РФ велика и „дури много“. Наша система мобилизации под такое не прописана — под длинные дистанции. А нужно обеспечить ротацию людей в плоскости фронт-экономика, чтобы распределить бремя отсутствия в экономической жизни более равномерно», — делился он с BBC News Україна.

Вторая проблема, которую нельзя было игнорировать спустя полгода после 24/02, — накапливавшаяся у мобилизованных физическая и психологическая усталость. Даже добровольцев постоянный страх смерти угнетал, отмечал в очерке для The New York Times пошедший в армию писатель Артем Чех. В беседе с BBC он назвал положение мобилизованных «военным крепостным правом».

Коллега Чеха, также литератор-доброволец, Антон Водяной (псевдоним — Артем Чапай) в сентябре 2022 года создал петицию президенту Владимиру Зеленскому об урегулировании сроков мобилизации. Он предложил разрешить военнослужащим увольняться со службы через год после призыва, а также гарантировать отсрочку от последующей мобилизации для людей, отслуживших установленный срок.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей, президент ответил на нее 1 декабря 2022 года. Зеленский отметил, что демобилизация возможна только по причинам, прописанным в законодательстве.

Министр обороны Алексей Резников тогда говорил, что не понимает автора обращения. «Конституция говорит об обязательстве каждого гражданина защищать свою землю… Вопрос пойти отдыхать, когда война еще не закончилась и победа еще впереди, — довольно странный подход», — говорил он в декабре в эфире телемарафона.

С тех пор созданы две похожие по содержанию петиции — в феврале и марте 2023-го, однако, учитывая темпы подписания, они вряд ли попадут на рассмотрение главы государства.

После появления законопроекта Гончаренко Водяной заметил, что нардеп позаимствовал целые фрагменты из его петиции. «Если что, я на депутата за копипаст совсем не в обиде — нам, добровольцам и мобилизованным, нужно не шашечки, а ехать», — написал литератор в Facebook.

В поисках ответов

Большинство комментариев под постами Гончаренко, где он объясняет свои новации, одобрительные. Даже создан хештег #поддерживаю_9142.

Но есть и скептические отзывы, некоторые считают инициативу одесского нардепа популизмом.

Военнослужащий, журналист и общественный деятель Тарас Ратушный написал саркастический комментарий: «Чтобы этот закон перестал быть набором букв и приобрел хоть какой-то смысл, вы забыли один пустяк — договориться с Путиным. Зафиксировать линию боевого столкновения, заморозить конфликт, вернуться в режим АТО/ООС и 18 месяцам вахтенного метода контрактников и частично мобилизованных, и наконец отпустить страждущих за границу, потому что усталость ведь нереальная от этой общей мобилизации без конца и края».

Командир минометного расчета по имени Игорь в интервью Громадському прямо заявил, что демобилизация костяку боевых бригад не требуется, а вот ротация необходима. «Людям нужно отдохнуть, набраться сил. Солдат эффективен, когда отдохнувший. Мы устали здесь находиться. Неужели вы думаете, что мы будем здесь вечно гнить? Конечно, мы хотим ротации и замены. Просто мы понимаем ситуацию, что это наша работа и ее нужно делать. Но люди не роботы. И никто не служит эффективно десятилетиями», — отметил он.

В эфире Radio NV политолог Игорь Рейтерович высказал убеждение, что законопроект не примут из-за фамилии его автора, хотя он и касается проблемы, о которой стоит говорить. «Шансов быть принятым у законопроекта от оппозиции практически нет, Слуга народа за это просто не проголосует, потому что он не их авторства. Но если они серьезно относятся к этим вещам, то сейчас могут разработать какой-то совместный законопроект и подумать, как из этой ситуации выходить», — считает Рейтерович.

По его мнению, логично было бы создать совместную комиссию, в которую привлечь представителей Верховной Рады и Генерального штаба Вооруженных Сил, так как «с одной стороны вопрос исключительно военный, а с другой — социальный, экономический и в значительной степени политический».

Министерство обороны и Генштаб пока не комментируют законопроект.