В Украине пока не будет демобилизации — Зеленский 6 июня, 19:38 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о демобилизации в Украине пока не приходится, так как продолжается война против России.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

По его словам, о демобилизации говорить пока рано, так как продолжается война.

Насчет ротаций на фронте Зеленский сказал, что их проводят, когда военные устают — это происходит под руководством главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и Генерального штаба.

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«Они должны этим заниматься и они этим занимаются, командующие на местах должны понимать, чем живет военный, это важно. Военные должны восстанавливать свои силы и возможности», — заявил глава государства.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что Зеленский рекомендовал Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

