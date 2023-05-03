Рада утвердила дополнительное основание для демобилизации военных 3 мая, 14:58 Военным, у которых погибли или пропали без вести близкие родственники, разрешили демобилизоваться (Фото:Минобороны/Facebook)

Верховная Рада предоставила дополнительное основание для демобилизации украинских военных.

Соответствующий законопроект № 8009 поддержал 291 нардеп, сообщил в своем Telegram депутат от Голоса Ярослав Железняк.

В документе говорится, что демобилизоваться имеют право военные, близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родные братья и сестры) которых погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также сдерживания вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой области, и во время действия военного положения.

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На данный момент в Украине предусмотрены основные четыре категории оснований для увольнения с военной службы во время военного положения. Среди них, состояние здоровья, возраст, ряд семейных обстоятельство, а также вступление в силу обвинительного приговора в отношении военного.

24 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект в № 9142, который инициировал нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желания продолжать службу.



Также законопроект предлагает внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.



7 апреля петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала нужное количество голосов — ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.