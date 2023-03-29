«Слуга народа за это не проголосует». Почему Рада не примет законопроект о демобилизации после 18 месяцев службы — Рейтерович 29 марта, 11:10 Эксклюзив NV Украинские военные в Донецкой области (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект № 9142, который предлагает ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что в парламенте этот документ не будет принят.

«Когда появляются подобные законопроекты, с одной стороны, кто-то называет это хайпом, говорит, что это просто попытка собрать себе имиджевые бонусы, но на самом деле они затрагивают те вещи, о которых нужно говорить. <...> Понятно, что шансов быть принятым у законопроекта от оппозиции практически нет, потому что [партия] Слуга народа за это просто не проголосует, потому что он не их авторства. Но если они серьезно относятся к этим вещам, то сейчас могут разработать какой-то общий законопроект и подумать, как из этой ситуации выходить», — рассказал Рейтерович в эфире Radio NV.

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Политолог считает, что логично было бы создать совместную комиссию, включающую представителей Верховной Рады и Вооруженных сил, Генерального штаба, ведь, с одной стороны, вопрос исключительно военный, а с другой — социальный, экономический и в значительной степени политический.

«Есть множество моментов и множество обстоятельств, требующих решения, определенного понимания. Поскольку столько времени находиться на фронте без ротаций (а мы знаем о таких историях, и их достаточно много) — это сложно и психологически, и физически. Поэтому какие-то решения в этом контексте должны приниматься: либо относительно частичной демобилизации, либо относительно долговременной ротации», — убежден Рейтерович.