Демобилизация через 18 месяцев службы. Два министерства и ГПСУ раскритиковали законопроект — Гончаренко 25 апреля, 15:51 Украинский военный возле Бахмута, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Минобороны, Минфин и Госпогранслужба представили свои выводу по законопроекту, который предлагает ввести право на демобилизацию после 18 месяцев службы.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 25 апреля.

По словам Гончаренко, в целом законопроект раскритиковали: «Минфин сказал доработать, другие — не поддержали».

Нардеп пересказал три аргумента Минобороны:

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ссылка на статью Конституции, что « защита суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего Украинского народа»;

защита суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего Украинского народа»; «после принятия закона — военных будет не хватать, появятся пробелы в войске»;

«не хватит денег на то, чтобы осуществить выплаты по закону после увольнения с военной службы».



По мнению Гончаренко, «демобилизация необходима», поскольку военные уже больше года на войне, «морально и физически истощены». В то же время он говорит, что в законопроекте речь идет о добровольном увольнении, а не массовой демобилизации. Также он упомянул о возвращении доплат военным в 30 тысяч гривен и внесенном в Раду постановлении, которое блокирует закон.

Нардеп рассказал, что в своих выводах в ГПСУ «сошлись, что некому будет служить», а Минфин заявил, что «нет денег».

«То есть, по логике, и уволить военных не могут, потому что нет денег, и отпустить не могут, потому что нет денег», — написал он.

24 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект в № 9142, который инициировал нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предлагает внести изменения в Закон О воинской обязанности и военной службе и установить для призванных на службу украинцев, в частности во время мобилизации с момента введения военного положения, срок службы не более 18 месяцев с момента призыва, если они не выразили желания продолжать службу.



Также законопроект предлагает внести изменения в Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотреть отсрочку от призыва на пять лет тем, кто был демобилизован и отслужил максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.



7 апреля петиция о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала нужное количество голосов — ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

