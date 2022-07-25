«Тяжело заболел». Демченко лишился еще одной должности — журналисты

25 июля, 15:19
Руслан Демченко (Фото:mfa.gov.ua)

Руслан Демченко (Фото:mfa.gov.ua)

Ранее уволенный с должности заместителя секретаря СНБО Руслан Демченко также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины, сообщают журналисты Петр Шуклинов и Юрий Бутусов.

«Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности, и влияние Демченко объяснялось именно тем, что официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб», — написал у себя в Facebook Бутусов.

Видео дня

По его словам, Демченко уволили «именно потому, что доказательства его работы на Россию очевидны для всех, а больше всего для наших союзников в США».

Читайте также:
Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки замсекретаря СНБО Демченко — Схемы

При этом Шуклинов в Twitter написал: «В близком окружении мне рассказали, что он (Демченко — ред.) тяжело заболел и больше не сможет продолжать работу».

https://twitter.com/PeterShuklinov/status/1551523505480794113

Ранее Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Читайте также:
Главред Цензор.нет связал провал как минимум семи разведочных операций с назначением «русофила Демченко» в комитет разведки

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   СНБО Разведка Руслан Демченко

Эксклюзивы НВ

По словам винодела Роберта Гулиева, одна из наиболее сложных задач сегодня — доставить и реализовать продукцию (Фото:Наталья Кравчук / НВ)
Антистресс для тыла /
Винодел Гулиев — об отечественном виноделии и предпочтениях украинцев во время войны. Интервью НВ
25 июля, 09:17
Люди
Ученые и рабочие монтируют первую в мире атомную бомбу, чтобы поднять ее на 30-метровую башню на полигоне Тринити недалеко от города Аламагордо. Штат Нью-Мексико, июль 1945 года (Фото:АР)
«Мы все теперь сукины дети» /
77 лет назад первую в мире атомную бомбу испытали в США, через четыре года ее аналог — в СССР
25 июля, 08:25
Геополитика
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X