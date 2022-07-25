«Тяжело заболел». Демченко лишился еще одной должности — журналисты 25 июля, 15:19 Руслан Демченко (Фото:mfa.gov.ua)

Ранее уволенный с должности заместителя секретаря СНБО Руслан Демченко также лишился должности руководителя комитета по разведке при президенте Украины, сообщают журналисты Петр Шуклинов и Юрий Бутусов.

«Демченко отстранен от должности начальника комитета по разведке при президенте. У него было две должности, и влияние Демченко объяснялось именно тем, что официально контролировал всю деятельность украинских спецслужб», — написал у себя в Facebook Бутусов.

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По его словам, Демченко уволили «именно потому, что доказательства его работы на Россию очевидны для всех, а больше всего для наших союзников в США».

При этом Шуклинов в Twitter написал: «В близком окружении мне рассказали, что он (Демченко — ред.) тяжело заболел и больше не сможет продолжать работу».

Ранее Владимир Зеленский уволил Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Руслан Демченко занимал должность советника президента Владимира Зеленского с июля 2019 года. 16 июня 2020 года он был назначен первым замсекретаря СНБО.

Демченко был советником пятого президента Петра Порошенко и возглавлял протокол Администрации президента Виктора Ющенко.

В начале 2010 года он перешел в МИД, а после победы Виктора Януковича стал куратором отношений Украины с Россией.

Также Демченко принимал участие в историческом заседании Кабинета министров от 21 ноября 2013 года, когда Кабмин тогдашнего премьера Николая Азарова неожиданно решил отказаться от подписания Соглашения об ассоциации.

По информации журналистов проекта Схемы, Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», которые на 25 лет продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине.



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