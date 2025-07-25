Важные моменты из дела Шабунина. В чем на самом деле подозревают антикоррупционера и какой срок ему грозит в худшем случае

На прошлой неделе военному и главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину избрали меру пресечения в деле по статьям об уклонении от военной службы и мошенничестве. NV ознакомился с текстом его подозрения и подробно его проанализировал.

Виталий Шабунин, известный активист-антикоррупционер, вместе с единомышленниками основал общественную организацию Центр противодействия коррупции (ЦПК), деятельность которой полностью соответствует ее названию. Сам Шабунин является одним из последовательных критиков власти при обоих ее президентах после Революции достоинства.

В феврале 2022 года, с началом российского полномасштабного вторжения в Украину, он мобилизовался в 207-й батальон территориальной обороны. Это была не боевая должность, он исполнял обязанности водителя-электрика телекоммуникационного узла воинской части А7376.



С сентября 2023 года командир Шабунина отправил его на службу в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). По словам самого антикоррупционера, тогдашний глава НАПК Александр Новиков написал письмо-запрос на имя его командира. Командир письмо согласовал и дал приказ о несении службы в НАПК.

