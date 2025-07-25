Важные моменты из дела Шабунина. В чем на самом деле подозревают антикоррупционера и какой срок ему грозит в худшем случае

25 июля, 04:49
NV Премиум
Поделиться:
Виталий Шабунин в суде во время избрания меры пресечения (Фото: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images)

Виталий Шабунин в суде во время избрания меры пресечения (Фото: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images)

x1
0:00
-
12:54
Автор: Татьяна Безрук

На прошлой неделе военному и главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину избрали меру пресечения в деле по статьям об уклонении от военной службы и мошенничестве. NV ознакомился с текстом его подозрения и подробно его проанализировал.

Виталий Шабунин, известный активист-антикоррупционер, вместе с единомышленниками основал общественную организацию Центр противодействия коррупции (ЦПК), деятельность которой полностью соответствует ее названию. Сам Шабунин является одним из последовательных критиков власти при обоих ее президентах после Революции достоинства.

Реклама

В феврале 2022 года, с началом российского полномасштабного вторжения в Украину, он мобилизовался в 207-й батальон территориальной обороны. Это была не боевая должность, он исполнял обязанности водителя-электрика телекоммуникационного узла воинской части А7376.

С сентября 2023 года командир Шабунина отправил его на службу в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). По словам самого антикоррупционера, тогдашний глава НАПК Александр Новиков написал письмо-запрос на имя его командира. Командир письмо согласовал и дал приказ о несении службы в НАПК.

Теги:   Виталий Шабунин Государственное бюро расследований (ГБР) Прокуратура Владимир Зеленский Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies