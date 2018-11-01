Дело Труханова: суд заслушал позиции сторон и отложил рассмотрение на неделю

Коллегия Малиновского районного суда Одессы заслушала позиции обвинения и защиты по "делу Труханова".
Об этом сообщает Укринформ.
Стороны выразили кардинально противоположные позиции касательно заявленных ходатайств.
Коллегия приняла решение отложить до 9 ноября вынесение соответствующих постановлений.
"Суд заслушал позиции сторон по удовлетворению трех ходатайств адвокатов о прекращении уголовного производства и изменении меры пресечения подсудимым. Было установлено, что сторона обвинения по состоянию на 1 ноября не готова представить для исследования документы ЕРДР, касающиеся законности возобновления производства касательно подсудимой Галины Богдановой (директора предприятия Брокбизнесконсалт - ред). Поэтому суд вынес решение - удовлетворить ходатайство стороны обвинения о переносе слушания дела на 9 ноября", - заявил судья Черевко.
Почему мэр Одессы Труханов все еще имеет российский паспорт: комментарий журналиста Дениса Казанского для Радио НВ
Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования