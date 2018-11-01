Дело Труханова: суд заслушал позиции сторон и отложил рассмотрение на неделю

Коллегия Малиновского районного суда Одессы заслушала позиции обвинения и защиты по "делу Труханова".

Об этом сообщает Укринформ.

Стороны выразили кардинально противоположные позиции касательно заявленных ходатайств.

Коллегия приняла решение отложить до 9 ноября вынесение соответствующих постановлений.

"Суд заслушал позиции сторон по удовлетворению трех ходатайств адвокатов о прекращении уголовного производства и изменении меры пресечения подсудимым. Было установлено, что сторона обвинения по состоянию на 1 ноября не готова представить для исследования документы ЕРДР, касающиеся законности возобновления производства касательно подсудимой Галины Богдановой (директора предприятия Брокбизнесконсалт - ред). Поэтому суд вынес решение - удовлетворить ходатайство стороны обвинения о переносе слушания дела на 9 ноября", - заявил судья Черевко.

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