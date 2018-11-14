Дело Труханова: прокурор зачитывает в суде обвинительный акт

Райсуд Одессы продолжил рассмотрение ходатайств сторон обвинения и защиты в деле одесского городского главы Геннадия Труханова и начал слушания обвинительного акта, который объявляет прокурор САП Максим Кравченко.

Об этом сообщает Укринформ.

Перед объявлением обвинительного акта представителем САП, суд заслушал ходатайство и вынес решение о рассмотрении поданного прокурором гражданского иска в интересах территориальной громады города Одессы.

Суд также заслушал и вынес решения по другим ходатайствам сторон в уголовном производстве - принял во внимание мнения участников процесса о выслушивании позиций подсудимых при рассмотрении дела.

Сейчас прокурор Кравченко объявляет содержание обвинительного акта в уголовном производстве от 2 ноября 2016 о совершении уголовных преступлений должностными лицами Одесского горсовета, руководителями и учредителями некоторых предприятий по признакам ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.

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