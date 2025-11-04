Труханов обжаловал решение суда о круглосуточном домашнем аресте

Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о круглосуточном домашнем аресте.

Об этом Общественному сообщил адвокат Александр Лысак.

Дату рассмотрения апелляции пока не назначили.

29 октября Труханов и должностные лица Одесского горсовета и коммунального предприятия получили подозрения в служебной халатности.

Реклама

Среди фигурантов — двое заместителей Труханова, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия. Девяти подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

В результате обильных дождей, накрывших город 30 сентября, погибли девять человек, среди которых семья с ребенком. Система водоотведения Одессы оказалась неподготовленной к стихии.

Труханов заявил, что объявленное подозрение стало для него «неожиданностью». Он говорит, что городской совет «работал по минутам» и предупреждал жителей Одессы о ливне.

Экс-мэр утверждает, что городские власти «не могли предотвратить» последствия непогоды, поскольку, по его словам, сообщение от гидрометцентра поступило уже после того, как люди погибли.

31 октября Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязали носить электронный браслет.