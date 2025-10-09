Нападение на экс-военного в Днепре: депутату Тищенко снова смягчили меру пресечения
Николаю Тищенко смягчили меру пресечения (Фото: Суспільне Дніпро)
Шевченковский районный суд Днепра изменил меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко, которых подозревают в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения Kraken Главного управления разведки Минобороны Дмитрия Мазохи.
Об этом в четверг, 9 октября, сообщило Суспільне.
Ранее суд продлил обоим фигурантам домашний арест до 21 октября.
Согласно новому решению суда, меру пресечения для обоих фигурантов изменили с ночного домашнего ареста на личное обязательство сроком на два месяца — до 9 декабря. Подозреваемые участвовали в заседании дистанционно, в режиме онлайн.
Следующее судебное заседание назначено на 10 ноября.
12 мая Тищенко и Писаренко изменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Нападение на экс-бойца Kraken в Днепре
20 июня 2023 года в Днепре люди в военной форме и балаклавах напали на бывшего добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия «Сына» Павлова.
На кадрах видно, что они подошли к мужчине на Кельнском бульваре, когда тот гулял с младенцем в коляске, окружили и повалили на землю. Также один из нападавших обыскивал его сумку. В Сети писали, что Павлов поспорил с нардепом и его охраной.
21 июня нардеп прокомментировал историю и заявил, что эта ситуация является провокацией. Также он утверждал, что не имеет охраны, и пострадавший уже не является военнослужащим. Он обвинил Павлова в работе с мошенническими колл-центрами и причастности к конфликту с полицейскими во время «проведения обысков ботоферм».
25 июня в ГБР сообщили, что нардепу Николаю Тищенко сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины). 17 декабря 2024 года ГБР сообщило, что производство в отношении Николая Тищенко по факту избиения участника боевых действий в Днепре направлено в суд. Как выяснило следствие, преступление было совершено по предварительному сговору, с применением физической силы и специальных средств.