В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Евгения Шевченко , которому инкриминируют государственную измену, коллаборационную деятельность и завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенное в составе группы лиц.

Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что были собраны доказательства совершения трех эпизодов преступлений. Первые два касаются государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Третий эпизод — мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн грн частного предприятия.

В частности, в ходе следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставками минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставку.

Депутат воспользовался ситуацией и убеждал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза. Хотя точно знал, что все документы имелись в наличии. Чтобы «решить проблему», он заставил предпринимателей заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн грн.

Полученные средства он потратил на покупку трех авто премиум-класса — Porsche Macan, BMW X5M (2021 года выпуска) и Mercedes -Benz AMG (2022 года выпуска), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тыс. евро, сообщают в ГБР.

По данным следствия, народный депутат также системно распространял через социальные сети информацию, которая отвечала пропагандистским нарративам РФ. Она была направлена на дискредитацию органов государственной власти Украины, международных партнеров и процессов европейской интеграции. Такие действия способствовали дестабилизации ситуации внутри страны.

Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сторона защиты завершила ознакомление с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт утвержден прокурором и направлен в суд для рассмотрения по существу, отмечают в ОГП.

Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.

Антиукраинская деятельность нардепа Евгения Шевченко

14 ноября 2024 года нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

13 июня 2025 года Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко. По данным расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко.

11 июля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что ГБР проводит обыски у Кубракова. По данным издания, нардеп Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Собеседник УП в правоохранительных органах утверждает, что способствовать Шевченко в реализации этого замысла мог Кубраков.