Дело Савченко: суд по продлению ареста перенесли

Шевченковский районный суд Киева решил перенести на 25 октября рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста нардепа Надежды Савченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сначала адвокаты Савченко попросили суд дать им время для ознакомления с материалами следствия. Суд объявил перерыв на несколько часов, после чего заседание продолжилось, однако адвокаты все равно настаивали на том, что им не дали достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела.

Правозащитники Савченко заявили отвод судье, который был рассмотрен с негативным для них результатом.

Затем суд продолжил рассматривать ходатайство о продлении ареста нардепу. Однако из-за того, что ее адвокаты не явились на продолжение заседания, прокуроры ходатайствовали перед судом о привлечении к рассмотрению данного вопроса государственного адвоката из центра бесплатной правовой помощи.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на утро 25 октября.

Напомним, что Надежда Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

Нардеп прошла тест на полиграфе, результаты которого, по данным СБУ, указали на намерения нардепа свергнуть конституционный строй и совершить теракты в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Суд продлил арест Савченко до 30 октября.