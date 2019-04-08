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Дело Савченко направили в Дарницкий райсуд Киева – сестра

Сегодня, 16:08
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Дело Савченко направили в Дарницкий райсуд Киева – сестра - фото

Надежда Савченко/Facebook

Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков

Сестра нардепа Надежды Савченко Вера Савченко заявила, что Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению ее сестры и экс-руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана в Дарницкий районный суд Киева. 

Об этом Вера Савченко написала в Facebook.

"Апелляционный суд направил дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Дарницкий районный суд. Это тот, который так "верно" судил Корбана?", - сообщила она.

Ранее, Верховный Суд Украины решил вернуть дело Савченко в Киевский апелляционный суд.

29 марта, Киевский апелляционный суд передал дело нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана в Верховный суд для определения подсудности.

Напомним, 26 марта Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты об отводе судей и направлении дела в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

Надежде Савченко вменяют взаимодействие с главарями боевиков "Л/ДНР", сговор с руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Теги:   Вера Савченко Владимир Рубан Надежда Савченко

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