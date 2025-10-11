Санжара подтверждает пользование самолетом во время командировок (Фото: slidstvo.info/screenshot Youtube)

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара во время зарубежных служебных командировок пользуется частным самолетом Piper 28−161 Warrior (2002 г. в.), который задекларирован в его имущественных сведениях.

Об этом говорится в расследовании Слидства.инфо в сотрудничестве с OCCRP.

Журналисты выяснили, что самолет из декларации Санжары регулярно летает по Европе. По данным расследования, в последние годы маршруты полетов совпадают с заграничными командировками, на которые секретаря направлял мэр Днепра Борис Филатов.

За полтора года выявлено по меньшей мере четыре командировки суммарной продолжительностью 61 день (2024−2025).

Маршруты часто проходили через Словению и Хорватию, несмотря на официальные задачи в Польше и Чехии.

Куда и когда летал самолет: ключевые эпизоды

Командировка в Варшаву (28.12.2024 — 10.01.2025)

Задача: обсуждение завершения строительства метрополитена в Днепре.

29 декабря борт из Кросно (Польша) летит в Словению, на следующий день — новый полет из Словении (направление не установлено).

Санжара объясняет полеты необходимостью поддерживать летные навыки и продолжать пилотскую лицензию.

Командировка в Варшаву (23.08 — 09.09.2024)

Официальная цель: проект метро.

24 августа самолет взлетает из Кросно в Словению, через три дня — перелет в направлении Хорватии.

Через 10 дней — возвращение в Кросно.

Командировка в Австрию и Чехию (конец апреля — май 2024)

Цель: партнерство Днепра с Остравой, выступление на показе спектакля Днепровского драмтеатра в Вене.

Маршрут: 30.04−01.05 — полеты; 4 мая — приземление в Словении, в тот же день перелет в Хорватию; 8 мая — вылет в направлении Остравы; 10 мая — прилет в Кросно (Польша).

Продолжительность командировки — 17 дней.

Командировка в Варшаву (28.04 — 09.05.2025)

Формально — рабочие встречи в Варшаве.

По данным журналистов, в Варшаву самолет прибыл только 7 мая, перед тем вылетал из Словении (Лесце, недалеко от Любляны).

9 мая — вылет в Кросно.

В то время в Любляне училась дочь чиновника, однако решал ли он личные дела — неизвестно.

Кто владеет самолетом и как он зарегистрирован

30% самолета принадлежат Татьяне Санжари, жене секретаря (от 2021 года).

70% - компании ATN Enterprises (штат Делавэр, США).

По данным расследования, директором ATN с 2018 года является Ирина Санжара — сестра чиновника.

Самолет зарегистрирован в Сан-Марино (борт T7-TAS). Реестр этой юрисдикции — конфиденциальный; детали журналисты получили с помощью OCCRP.

Санжара подтвердил, что ATN покупала самолет около 2019 года.

Сколько стоит самолет и его содержание

Оценка эксперта. Авиаэксперт Богдан Долинце: средняя стоимость $110−120 тыс.; эксплуатация и владение — $10−15 тыс./год (топливо, сборы, стоянка, ТО, ремонты, охрана).

Версия жены. Покупка в «плохом состоянии» за $25−30 тыс. + ремонты на $70−80 тыс. → итого $100 тыс.+.

Версия чиновника. Семья инвестировала около 30% общей стоимости (ориентировочно $30 тыс.); остальное — за компанией-совладельцем.

Декларации. Четкой стоимости самолета в декларациях за 2020−2021 годы не указано.

Вопрос к прозрачности финансов

Аналитик ЦПК Антонина Волкотруб обращает внимание на:

разногласия в объяснениях семьи относительно стоимости;

скромные задекларированные доходы в 2019 г. (~470 тыс. грн) на фоне расходов на лицензию ($10 тыс.) и потенциальную аренду/эксплуатацию самолета;

отсутствие финальной оценки стоимости в декларации.

Позиция Санжары

Подтверждает пользование самолетом во время командировок:

«Мне, как пилоту, нужно с периодичностью иметь летный опыт… Я продлевал пилотскую лицензию».

Говорит, что планирует выкупить самолет полностью: существует «договоренность», которая пока не реализована.

Объясняет «обходные» маршруты тем, что «перегонял самолет» и поддерживал навыки, а также что инвесторы/партнеры имели интерес к авиации, хотя лицензий не получили.

Во время служебных командировок должностные лица получают бюджетные средства на выполнение задач. Использование частного самолета, связанного с семьей/аффилированными структурами, требует прозрачного декларирования расходов и избежания конфликта интересов (не сочетаются ли служебные поездки с частной авиаактивностью; кто покрывает горючее/сборы; возмещались ли государством любые связанные расходы).

Почему это важно

Днепр — прифронтовой город, который регулярно подвергается атакам. В таких условиях общественный запрос на прозрачность и добропорядочность местной власти особенно высок.

Речь идет о чиновнике, который за 61 день командировок пользовался связанным с семьей самолетом; стоимость актива и источники финансирования должны быть однозначно подтверждены.

Учитывая международную регистрацию (Сан-Марино) и долю компании из Делавэра — возможны международные запросы относительно структуры собственности и оплаты полетов.