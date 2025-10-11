Секретарь Днепровского горсовета летает по Европе на частном самолете во время командировок — расследование
Санжара подтверждает пользование самолетом во время командировок (Фото: slidstvo.info/screenshot Youtube)
Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара во время зарубежных служебных командировок пользуется частным самолетом Piper 28−161 Warrior (2002 г. в.), который задекларирован в его имущественных сведениях.
Об этом говорится в расследовании Слидства.инфо в сотрудничестве с OCCRP.
Журналисты выяснили, что самолет из декларации Санжары регулярно летает по Европе. По данным расследования, в последние годы маршруты полетов совпадают с заграничными командировками, на которые секретаря направлял мэр Днепра Борис Филатов.
За полтора года выявлено по меньшей мере четыре командировки суммарной продолжительностью 61 день (2024−2025).
Маршруты часто проходили через Словению и Хорватию, несмотря на официальные задачи в Польше и Чехии.
Куда и когда летал самолет: ключевые эпизоды
Командировка в Варшаву (28.12.2024 — 10.01.2025)
Задача: обсуждение завершения строительства метрополитена в Днепре.
29 декабря борт из Кросно (Польша) летит в Словению, на следующий день — новый полет из Словении (направление не установлено).
Санжара объясняет полеты необходимостью поддерживать летные навыки и продолжать пилотскую лицензию.
Командировка в Варшаву (23.08 — 09.09.2024)
Официальная цель: проект метро.
24 августа самолет взлетает из Кросно в Словению, через три дня — перелет в направлении Хорватии.
Через 10 дней — возвращение в Кросно.
Командировка в Австрию и Чехию (конец апреля — май 2024)
Цель: партнерство Днепра с Остравой, выступление на показе спектакля Днепровского драмтеатра в Вене.
Маршрут: 30.04−01.05 — полеты; 4 мая — приземление в Словении, в тот же день перелет в Хорватию; 8 мая — вылет в направлении Остравы; 10 мая — прилет в Кросно (Польша).
Продолжительность командировки — 17 дней.
Командировка в Варшаву (28.04 — 09.05.2025)
Формально — рабочие встречи в Варшаве.
По данным журналистов, в Варшаву самолет прибыл только 7 мая, перед тем вылетал из Словении (Лесце, недалеко от Любляны).
9 мая — вылет в Кросно.
В то время в Любляне училась дочь чиновника, однако решал ли он личные дела — неизвестно.
Кто владеет самолетом и как он зарегистрирован
30% самолета принадлежат Татьяне Санжари, жене секретаря (от 2021 года).
70% - компании ATN Enterprises (штат Делавэр, США).
По данным расследования, директором ATN с 2018 года является Ирина Санжара — сестра чиновника.
Самолет зарегистрирован в Сан-Марино (борт T7-TAS). Реестр этой юрисдикции — конфиденциальный; детали журналисты получили с помощью OCCRP.
Санжара подтвердил, что ATN покупала самолет около 2019 года.
Сколько стоит самолет и его содержание
Оценка эксперта. Авиаэксперт Богдан Долинце: средняя стоимость $110−120 тыс.; эксплуатация и владение — $10−15 тыс./год (топливо, сборы, стоянка, ТО, ремонты, охрана).
Версия жены. Покупка в «плохом состоянии» за $25−30 тыс. + ремонты на $70−80 тыс. → итого $100 тыс.+.
Версия чиновника. Семья инвестировала около 30% общей стоимости (ориентировочно $30 тыс.); остальное — за компанией-совладельцем.
Декларации. Четкой стоимости самолета в декларациях за 2020−2021 годы не указано.
Вопрос к прозрачности финансов
Аналитик ЦПК Антонина Волкотруб обращает внимание на:
разногласия в объяснениях семьи относительно стоимости;
скромные задекларированные доходы в 2019 г. (~470 тыс. грн) на фоне расходов на лицензию ($10 тыс.) и потенциальную аренду/эксплуатацию самолета;
отсутствие финальной оценки стоимости в декларации.
Позиция Санжары
Подтверждает пользование самолетом во время командировок:
«Мне, как пилоту, нужно с периодичностью иметь летный опыт… Я продлевал пилотскую лицензию».
Говорит, что планирует выкупить самолет полностью: существует «договоренность», которая пока не реализована.
Объясняет «обходные» маршруты тем, что «перегонял самолет» и поддерживал навыки, а также что инвесторы/партнеры имели интерес к авиации, хотя лицензий не получили.
Во время служебных командировок должностные лица получают бюджетные средства на выполнение задач. Использование частного самолета, связанного с семьей/аффилированными структурами, требует прозрачного декларирования расходов и избежания конфликта интересов (не сочетаются ли служебные поездки с частной авиаактивностью; кто покрывает горючее/сборы; возмещались ли государством любые связанные расходы).
Почему это важно
Днепр — прифронтовой город, который регулярно подвергается атакам. В таких условиях общественный запрос на прозрачность и добропорядочность местной власти особенно высок.
Речь идет о чиновнике, который за 61 день командировок пользовался связанным с семьей самолетом; стоимость актива и источники финансирования должны быть однозначно подтверждены.
Учитывая международную регистрацию (Сан-Марино) и долю компании из Делавэра — возможны международные запросы относительно структуры собственности и оплаты полетов.