Руководителя РИА Новости-Украина арестовали на два месяца

Руководителю агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 13 июля 2018 года, сообщила Лариса Сараган, пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Его подозревают в государственной измене.

Ранее в четверг, 17 мая, во время судебного заседания в Херсоне руководитель российского пропагандистского ресурса РИА Вышинский признал наличие у него российского паспорта.

По словам Вышинского, он не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, утверждая, что расследование агентурной деятельности РИА Новости-Украина и его сотрудников является якобы "давлением на свободу слова".

Напомним, 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.

Оперативники спецслужбы также зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это закрытым указом президента РФ Владимира Путина гражданин Украины Вышинский был награжден медалью За заслуги перед Отечеством.

Кроме того, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Еще 20 граждан Украины, которые работали на РФ в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить по делу в статусе свидетелей.