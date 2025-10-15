ВАКС закрыл дело против экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в среду, 15 октября, закрыл дело против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Об этом сам экс-министр написал на своей странице в Facebook.

Пивоварский отметил, что дело закрыли по срокам давности, и добавил, что с его имущества сняли все аресты.

8 августа 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины и его бывшего первого заместителя, которых подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

По версии САП, в 2015 году министр совместно со своим первым заместителем, который также был председателем тарифного совета Министерства инфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту Южный. ГП АМПУ был нанесен более $49,63 млн убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

САП действия бывших должностных лиц квалифицировал по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет).

Сам Андрей Пивоварский ранее подробно объяснил логику своих действий. Он пояснил, что приказ Мининфраструктуры, из-за которого ему выдвинуто обвинение, не был отменен тремя министрами подряд, которые находились в должности после него.

24 июля 2024 года Андрей Пивоварский получил статус обвиняемого по делу о злоупотреблении властью и служебным положением.