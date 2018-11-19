Дело Омеляна: министр заявил, что вернул себе загранпаспорта

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что забрал свои загранпаспорта, которые изымались в качестве меры пресечения.

Об этом пишет Украинская правда.

Действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилась 15 ноября, а избрать новую следствие не просило.

"Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать", – сказал Омелян.

Сам министр вместе с правозащитниками знакомится с материалами дела.

Смотрите также

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд запретил Омеляну покидать территорию Украины. Однако, адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу для служебной командировки.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.