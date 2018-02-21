Дело о госизмене Януковича: допрос Порошенко пройдет в видеорежиме

Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе президента Украины Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Порошенко будет отвечать на вопросы из здания администрации президента Украины.

Допрос украинского президента состоится в 14:00.

В начале заседания прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко выступил с соответствующим ходатайством, которое основано на письме из АП.

В нем речь идет о том, что меры повышенной безопасности в рамках госохраны президента могут усложнить работу суда и что у Порошенко есть уважительные причины неприбытия в суд в связи с выполнением им функций главы государства.

Ранее сообщалось, что из-за допроса Порошенко здание Оболонского суда взяли под усиленную охрану. У входа в суд установлены рамки металлоискателей, а по территории дежурят кинологи с собаками.

Также тщательно проверяли журналистов и всех участников судебного заседания. Силовики осмотрели прилегающую территорию - газоны и деревья.

Экс-президенту Виктору Януковичу 28 октября 2016 года было объявлено подозрение в государственной измене и пособничестве Российской Федерации в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.