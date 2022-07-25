Харьковские соглашения: бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене 25 июля, 14:23 Александр Лавринович был министром юстиции в момент подготовки и подписания Харьковских соглашений (Фото:Радио Свобода)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене бывшему министру иностранных дел Украины Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу по делу о Харьковских соглашениях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона О международных договорах Украины, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории Крыма согласовали документ без замечаний.

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В результате таких действий в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

«Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя, вместо вывода из Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.

Дело о госизмене расследуют по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Госбюро расследований.

В Госбюро расследований уточнили, что экс-министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта Закона Украины о ратификации этого соглашения.

Они также организовали их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.

На данный момент фигуранты дела находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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