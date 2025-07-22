Генпрокурор Кравченко встретился с представителями G7: обсудили расследование в отношении работников НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с представителями стран G7, во время которой обсуждались, в частности, расследования, начатые в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Кравченко сообщил во вторник, 22 июля, на своей странице в Facebook.

Во встрече также приняли участие руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По словам генпрокурора, стороны обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов, до «борьбы с врагом на передовой и внутри страны — с агентами РФ».

«Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и относительно работы правоохранительных органов Украины в целом, и относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ», — заявил Кравченко.

В сообщении СБУ сказано, что спецслужба действует в рамках закона и в интересах национальной безопасности Украины, а ее приоритетом во время войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния спецслужб врага на государственные органы Украины. Малюк заверил представителей G7, что «СБУ и ОГП собрали основательную доказательную базу по всем подозреваемым сотрудникам НАБУ».

Накануне послы стран G7 заявили, что внимательно следят за объявлением СБУ, ГБР и Офисом генпрокурора подозрения сотрудникам НАБУ и выражают обеспокоенность этими событиями.

22 июля суд избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову, которого подозревают в ведении бизнеса в России.

Также суд принял решение об аресте его отца — Сентября Магамедрасулова. Ему назначено содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Кроме того, как отметили в СБУ, арестован сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, работал в закрытом подразделении Д-2 — одном из самых элитных в структуре Бюро. Следователи утверждают, что он передавал информацию российским спецслужбам.