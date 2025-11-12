Дело Мидаса. Исполнительный директор Энергоатома Басов отрицает свою причастность к коррупционной схеме

Исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома Дмитрий Басов отрицает свою причастность к коррупционной схеме в сфере энергетики. Об этом сообщает Радио Свобода .

В Киеве суд в среду, 12 ноября, избирает меру пресечения Басову. Во время заседания он заявил, что «не совершал никаких правонарушений».

Кроме того, Басов сказал, что ему «нечего скрывать» и что он «не собирается никуда бежать».

Адвокат подозреваемого Виталий Наумов также отвергает его причастность к схеме.

Он утверждает, что Басов не общался с участниками преступной организации, а с другим фигурантом дела — экс-советником министра энергетики Игорем Миронюком, мог якобы просто общаться.

Прокурор просит для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 45 млн гривен.

Адвокат подозреваемого говорит, что у Басова якобы нет возможности внести залог.

На записях, обнародованных ранее НАБУ, исполнительный директор по безопасности Энергоатома фигурирует под псевдонимом Тенор.

Дело Мидас — что известно

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко и в компании Энергоатом.

НАБУ заявило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит «масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики».

Детективы задокументировали «деятельность высокоуровневой преступной организации», которую возглавлял «известный в медиа бизнесмен». Злоумышленники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на НАЭК Энергоатом и требовали от контрагентов компании откаты в сумме 10−15% от стоимости контрактов.

НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, на которых обсуждают отмывание денег, упоминается министр Герман Галущенко и, вероятно, Тимур Миндич. Все они использовали псевдонимы.

11 ноября НАБУ заявило о задержании пяти человек по делу Мидас. Также подозрения получили:

бизнесмен — руководитель преступной организации ( псевдоним Карлсон).

псевдоним Карлсон). бывший советник министра энергетики ( Рокет);

Рокет); исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома ( Тенор);

Тенор); четыре человека — «работники» бэк-офиса по легализации средств. Кроме этого, о подозрении сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины. Вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.

Кроме этого, о подозрении сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины. Вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.