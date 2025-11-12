Дело Мидаса. Исполнительный директор Энергоатома Басов отрицает свою причастность к коррупционной схеме
Суд избирает меру пресечения исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову (Фото: Радио Свобода/Телеграм)
Исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома Дмитрий Басов отрицает свою причастность к коррупционной схеме в сфере энергетики. Об этом сообщает Радио Свобода.
В Киеве суд в среду, 12 ноября, избирает меру пресечения Басову. Во время заседания он заявил, что «не совершал никаких правонарушений».
Кроме того, Басов сказал, что ему «нечего скрывать» и что он «не собирается никуда бежать».
Адвокат подозреваемого Виталий Наумов также отвергает его причастность к схеме.
Он утверждает, что Басов не общался с участниками преступной организации, а с другим фигурантом дела — экс-советником министра энергетики Игорем Миронюком, мог якобы просто общаться.
Прокурор просит для Басова меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 45 млн гривен.
Адвокат подозреваемого говорит, что у Басова якобы нет возможности внести залог.
На записях, обнародованных ранее НАБУ, исполнительный директор по безопасности Энергоатома фигурирует под псевдонимом Тенор.
Дело Мидас — что известно
10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Украины Германа Галущенко и в компании Энергоатом.
НАБУ заявило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит «масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики».
Детективы задокументировали «деятельность высокоуровневой преступной организации», которую возглавлял «известный в медиа бизнесмен». Злоумышленники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на НАЭК Энергоатом и требовали от контрагентов компании откаты в сумме 10−15% от стоимости контрактов.
НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, на которых обсуждают отмывание денег, упоминается министр Герман Галущенко и, вероятно, Тимур Миндич. Все они использовали псевдонимы.
11 ноября НАБУ заявило о задержании пяти человек по делу Мидас. Также подозрения получили:
- бизнесмен — руководитель преступной организации (псевдоним Карлсон).
- бывший советник министра энергетики (Рокет);
- исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома (Тенор);
- четыре человека — «работники» бэк-офиса по легализации средств.
Кроме этого, о подозрении сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины. Вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве.
