22 октября 2018, понедельник

Дело Мартыненко: суд огласил перерыв до 29 октября

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Суд по делу Мартыненко
Фото: Facebook/Ivan Verstyuk

Суд по делу Мартыненко

В рассмотрении дела бывшего народного депутата Николая Мартыненко объявили перерыв до 29 октября.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Судья остановил прокурора. Объявлен перерыв до 29 октября", - сказано в сообщении.

Прокурору Симкиву удалось зачитать 28 страниц обвинительного акта, осталось еще 13.

Напомним, что бывшего народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann. 

Первоначально же суд избрал Мартыненко меру пресечения в виде личного поручительства. Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения. 

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