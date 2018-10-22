Дело Мартыненко: суд огласил перерыв до 29 октября

В рассмотрении дела бывшего народного депутата Николая Мартыненко объявили перерыв до 29 октября.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Судья остановил прокурора. Объявлен перерыв до 29 октября", - сказано в сообщении.

Прокурору Симкиву удалось зачитать 28 страниц обвинительного акта, осталось еще 13.

Суддя зупинила прокурора. Оголошено перерву до 29 жовтня. Прокурор Симків встиг зачитати 28 сторінок обвинувального акту, залишилось ще 13. #мартиненко#набу 22 октября 2018 г.

Напомним, что бывшего народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Первоначально же суд избрал Мартыненко меру пресечения в виде личного поручительства. Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения.