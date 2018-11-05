НАБУ удалось вручить повестку Мартыненко, которую экс-нардеп ранее выбросил

Национальному антикоррупционному бюро удалось вручить бывшему нардепу Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"5 ноября 2018 экс-народному депутату Украины, бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, вручена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля по рамкам международно-правового поручения правоохранительных органов Чешской республики. Другая информация по расследованию компетентными органами Чехии уголовного производства является конфиденциальной и не подлежит разглашению", - отметили в ведомстве.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq 5 ноября 2018 г.

В НАБУ добавили, что поведение бывшего народного избранника вызывает возмущение и является недопустимым в любой цивилизованной стране мира.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко отказался получать повестку Национального антикоррупционного бюро Украины, которую детектив вручил ему перед заседанием Шевченковского райсуда Киева.

Напомним, что бывшего народного депутата от фракции Народный фронт Николая Мартыненко подозревают в причастности к растрате $17,28 млн на государственном предприятии Восточный горно-обогатительный комбинат при поставках уранового концентрата из Казахстана через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

Политика обязали сдать загранпаспорт и не покидать Украину, однако за него поручился ряд народных депутатов и министров, в том числе глава Минифраструктуры Владимир Омелян и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Мартыненко отрицает выдвинутые против него обвинения.