Оппозиция и общественные активисты называют дело экс-главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого примером того, как руководство Украины использует правосудие, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с РФ.

Об этом пишет редактор и обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

В материале говорится, что после вторжения РФ в Украину Кудрицкий, который на тот момент был председателем правления Укрэнерго, обеспечил работу компании и энергосистемы Украины под ракетными ударами. Этим он заслужил уважение руководителей энергетической отрасли по всему миру.

Впрочем, Кудрицкого заставили внезапно уйти в отставку в 2024 году, пишет колумнист. Деттмер отмечает, что этот шаг многие осудили в энергетической отрасли. Кроме того, это вызвало беспокойство в Брюсселе.

Тогда Кудрицкий сказал Politico, что он стал жертвой неустанной централизации власти, к которой стремятся президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак. Экс-глава Укрэнерго отметил, что боится, что «коррумпированные лица» в конце концов захватят государственную компанию.

«По словам его сторонников, именно такие разговоры — и его отказ молчать — объясняют, почему Кудрицкий на прошлой неделе оказался в стеклянной кабинке суда в центре Киева, где ему было предъявлено обвинение в хищении», — пишет Деттмер.

Обозреватель отмечает, что оппозиционные законодатели и общественные активисты восстали, называя дело Кудрицкого еще одним примером того, как власть использует правосудие, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с Россией.

Деттмер подчеркивает, что в Украине санкции часто применяли против оппонентов или угрожали ими. Это, по словам обозревателя, может помешать им продолжать политическую активность.

Среди тех, кто попал под санкции, есть бывший президент Петр Порошенко. После введения против него ограничений он обвинил Зеленского в ползучем «авторитаризме».

Нардеп от фракции Европейская Солидарность Николай Княжицкий считает, что использование правосудия для дискредитации оппонентов только ухудшится на фоне того, что Офис президента якобы готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня.

Парламентарий опасается, что власть использует суды, «чтобы очистить поле от конкурентов», чтобы сформировать нечестные выборы.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк утверждает, что Зеленский и его окружение используют войну для монополизации власти до такой степени, что это угрожает демократии страны.

Она повторила утверждение Кудрицкого, что обвинение против него является «политическим». По словам Каленюк, дело не имеет никакого юридического смысла. Она сказала, что все это звучало еще более странно, когда прокурор подробно излагал обвинения против Кудрицкого.

«Он не смог доказать, что получил какую-либо материальную выгоду от инфраструктурного контракта, который, в конце концов, не был заключен», — пояснила она.

Речь идет о деле, связанном с контрактом, который Кудрицкий утвердил семь лет назад, будучи заместителем директора по инвестициям Укрэнерго. Но субподрядчик даже не начал работы по улучшению инфраструктуры, и энергетическая компания смогла вернуть уплаченный авансовый платеж.

«Нет никаких доказательств того, что [Кудрицкий] обогатил себя. Никакого вреда не было нанесено. Я не могу избавиться от мысли, что все это политически мотивировано», — говорит депутат от фракции Голос Инна Совсун.

Неназванный высокопоставленный украинский советник отверг утверждение о том, что дело против Кудрицкого политически мотивировано. Однако он сказал, что обвинения в хищении не имеют под собой никаких оснований.

Деттмер отмечает, что Россия наносит удары по украинской энергетике в гораздо больших масштабах, чем раньше. В отличие от предыдущих зим, атаки РФ, кроме электросетей, были направлены на буровые, хранилища и распределительные объекты природного газа.

Обозреватель пишет, что некоторые руководители украинских энергетических компаний также опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козла отпущения, чтобы переложить вину на других в случае, если энергосистема страны больше не сможет противостоять российским ударам.

«Им сейчас нужен козел отпущения. Есть части Украины, которые, вероятно, не будут иметь электричества до весны. В киевских квартирах сейчас уже 10 градусов по Цельсию, и в городе вполне могут быть длительные отключения электроэнергии. Люди уже разъярены этим, поэтому администрации президента нужны козлы отпущения», — сказал Politico на условиях анонимности эксперт по внешней политике, который консультировал украинское правительство.

Он добавил, что оппозиция собирается обвинить Зеленского в провале и будет утверждать, что он должен был бы уже подготовить меры для предотвращения длительных отключений электроэнергии.

21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

28 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Кудрицкого во Львовской области. Ему и бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды ВСУ, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго.

Экс-глава Укрэнерго отверг обвинения и заявил, что подписал только один документ от имени компании, а других доказательств его причастности к завладению средствами нет. Он назвал подозрение ГБР абсурдным.

29 октября бывшему главе НЭК Укрэнерго Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря с правом выхода под залог в 13 млн 730 тыс. грн. Суд также принял ходатайство о взятии Кудрицкого на поруки от нардепов Инны Совсун и Максима Хлапука.

30 октября Кудрицкий вышел из СИЗО под залог в размере 13,7 млн грн.