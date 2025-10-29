Пять нардепов готовы взять экс-главу Укрэнерго Кудрицкого на поруки

Пять народных депутатов от трех политических сил заявили о готовности взять бывшего председателя правления НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого на поруки.

Об этом сообщает корреспондент NV из зала суда.

На судебное заседание в Печерский райсуд Киева, где сегодня избирают меру пресечения экс-главе Укрэнерго, пришел ряд депутатов.

Часть из них готова взять Кудрицкого на поруки, в частности: Анастасия Радина (Слуга народа), Максим Хлапук (Голос), Ярослав Железняк (Голос). Инна Совсун (Голос), Николай Величкович (Европейская Солидарность), Андрей Герус (Слуга народа).

Адвокат экс-главы Укрэнерго Николай Грабик сообщил корреспонденту NV, что его подзащитному просят меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 13 млн 700 тыс. грн.

Судья по делу — Кристина Константинова.

21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществляются в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

Позже Кудрицкий раскрыл детали этих обысков. По словам экс-главы Укрэнерго, первый обыск состоялся утром в его авто без решения суда. Кудрицкий говорит, что у него просто из рук забрали телефон и куда-то побежали. Впоследствии, как заявил бывший председатель правления Укрэнерго, состоялись следственные действия в его доме, но уже с постановлением суда.

28 октября источники NV в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали Кудрицкого во Львовской области.

Позже ГБР подтвердило задержание экс-главы Укрэнерго. Кудрицкому и бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды Вооруженным силам, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго.