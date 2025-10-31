«Криво выполненная политическая расправа». Кудрицкий сделал заявление по своему делу после выхода из СИЗО

Экс-глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий впервые после выхода из СИЗО сделал публичное заявление. Он назвал дело против себя «очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой».

Об этом Кудрицкий сообщил на своей Facebook-странице в пятницу, 31 октября.

«Весь этот фарс с подозрением ГБР, содержанием в изоляторе и судилищем в Печерском суде я считаю очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой. Поскольку фактически меня судят за то, что менеджмент Укрэнерго защитил интересы государственной компании и вернул ей авансы и штрафные санкции за невыполнение подрядчиком своих обязательств в 2018 году», — написал он.

Кудрицкий отметил, что за последние три дня имел возможность убедиться, что у Украины «огромные проблемы не только в энергетике, а также и в сфере юстиции».

Экс-глава Укрэнерго говорит, что основная цель его дела — показать, что бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть и думать, что государственные компании в энергетике могут быть не под влиянием «Иванов Ивановичей», а работать по европейским стандартам.

Кудрицкий заявил, что «никакие сфабрикованные уголовные дела, аресты, коррумпированные суды и правоохранительная система» не заставят его прекратить говорить то, что он считает нужным.

Экс-глава Укрэнерго также поблагодарил друзей и партнеров, которые предложили помощь во внесении залога. Ведь, по словам Кудрицкого, его семья не располагала такой суммой денег.

Он рассказал, что после внесения залога смог вернуться к родным, а сегодня — к работе над построением новых электростанций.

Дело Кудрицкого — что известно

21 октября Государственное бюро расследований провело обыски у Кудрицкого. По словам правоохранителей, следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства относительно возможного злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

28 октября стало известно, что сотрудники ГБР задержали Кудрицкого во Львовской области. Ему и бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого обвиняют в поставках некачественной одежды ВСУ, объявили подозрение в мошенническом завладении средствами Укрэнерго.

Экс-глава Укрэнерго отверг обвинения и заявил, что подписал только один документ от имени компании, а других доказательств его причастности к завладению средствами нет. Он назвал подозрение ГБР абсурдным.

29 октября бывшему главе НЭК Укрэнерго Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 декабря с правом выхода под залог в 13 млн 730 тыс. грн. Суд также принял ходатайство о взятии Кудрицкого на поруки от нардепов Инны Совсун и Максима Хлапука.

30 октября Кудрицкий вышел из СИЗО под залог в размере 13,7 млн грн.

31 октября обозреватель издания Politico Джейми Деттмер написал, что преследование Кудрицкого может быть попыткой найти крайнего в проблемах энергосистемы. Кроме того, оппозиция и общественные активисты называют дело экс-главы Укрэнерго примером того, как руководство Украины использует правосудие, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков, обвиняя их в коррупции или сотрудничестве с РФ.