Bihus.Info нашли недостроенный дворец фигуранта дела Чистый город Комарницкого в Козине

Один из активов главного фигуранта спецоперации НАБУ и САП Чистый город Дениса Комарницкого, который еще в начале года сбежал из Украины, до сих пор остается без ареста . Об этом говорится в расследовании Bihus.Info , опубликованном в среду, 29 октября.

В расследовании сказано, что речь идет о недостроенном дворце в Козине площадью более 3 100 кв. м на берегу реки Козинка и прилегающие земельные участки. По данным журналистов, этот объект в свое время Комарницкий «выторговал» у окружения бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

По архивным документам, полученным Bihus.Info еще в 2020 году, Комарницкий якобы договорился с представительницей Клименко о снятии ареста с этого актива в обмен на 2,65 млн долларов. Впоследствии суд действительно отменил арест и передачу имущества АРМА.

После этого имение и землю переоформили на тестя Комарницкого — Юрия Булгакова. В 2024 году к этому владению добавились еще пять соседних участков, оформленных на компанию ООО Ривер Про, владельцем которой также является Булгаков. Директором компании выступает Юрий Дашков — домоправитель и водитель Комарницкого. Именно эти активы сейчас не арестованы правоохранителями.

Расследователи отметили, что Дашков фигурирует в ряде прослушиваний, опубликованных НАБУ и САП в рамках дела Чистый город. Из материалов следствия следует, что Комарницкий создал неформальную группу, которая «выводила» земли Киева, координируя должностных лиц КГГА и депутатов Киевсовета.

Расследователи Bihus.Info установили, что сеть Комарницкого охватывала по меньшей мере два десятка людей на разных должностях в городской власти и коммунальных структурах.

Ранее Слідство.Інфо писало, что в 2016—2018 годах Комарницкий вместе с женой владели 110 квартирами в новостройках столицы. По подсчетам журналистов, с их продажи Комарницкие могли заработать 440 миллионов гривен.

Побег Дениса Комарницкого — что известно

6 февраля НАБУ сообщило о проведении масштабной операции Чистый город по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В Антикоррупционном бюро отметили, что разоблачили преступную организацию во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета. Тогда о подозрении сообщили 10 участникам вероятной схемы, семерых задержали.

7 февраля в помещениях Киевской городской государственной администрации проходили обыски. Как отмечали в КГГА, следственные действия касались возможных злоупотреблений служащих, связанных с отчуждением имущества территориальной общины Киева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения заместителю главы Киевской городской госадминистрации Петру Оленичу по делу о земельной коррупции. Оленича суд отправил под стражу на два месяца — до 6 апреля, с возможностью внесения залога в 15 млн грн.

По данным журналиста Олега Новикова, руководителем организации считают бывшего сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого, бизнесмена Дениса Комарницкого.

10 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Дениса Комарницкого, которого подозревают в земельных махинациях.

12 марта журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что Комарницкий выехал за границу.



26 марта Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил, что двое работников Управления стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области помогли Комарницкому нелегально выехать за границу. Их уже уволили, а СБУ объявила им о подозрениях. Кроме этого, уволили руководителя территориального управления.

27 марта Украинская правда опубликовала расследование о том, что правоохранители, которые помогли Комарницкому сбежать, использовали машину с надписью «Вантаж 200».

По данным источников издания, всего в «спасении» Комарницкого от правосудия участвовали четыре человека с удостоверениями СБУ, двое сотрудников Управления стратегических расследований Закарпатской области и один местный депутат.

Спецслужба заверила, что люди, которые имели соответствующие удостоверения, на момент противоправных действий не имели отношения к СБУ. По словам источников УП в правоохранительных органах, эти люди были лишены статуса внештатных работников СБУ за неделю до побега Комарницкого.