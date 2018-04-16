Дело Холодницкого: Луценко и Сытник не нашли оснований для привлечения главы САП к уголовной ответственности

Луценко заверил, что в записях нет ни слова о взятках Холодницкому

В записях разговоров в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нет оснований для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

"Никаких взяток, которые требовал или получил Холодницкий, там не зафиксировано. И поэтому никакого уголовного преследования на этот момент я не усматриваю", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Луценко, и он, и глава НАБУ Артем Сытник анализировали записи и пришли к выводам, что в них усматривается дисциплинарное нарушение.

Глава ГПУ добавил, что на данный момент Холодницкий находится в отпуске.

"Он принял решение пойти на определенное время в отпуск, при этом гарантируя, что он напишет свои пояснения или даст их устно, то есть будет сотрудничать с Квалификационной дисциплинарной комиссией прокуроров", - резюмировал Луценко.

Напомним, главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Комиссия прокуроров открыла дисциплинарное дело в отношении Холодницкого.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

НАБУ обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении Холодницкого проводятся следственные действия.

Холодницкий назвал записи игрой на публику и нарезкой слов.

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