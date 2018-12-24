Дело Хизб ут-Тахрир. Украинский консул назвал приговор российского суда незаконным Сегодня, 13:26 58 Цей матеріал також доступний українською Crimean solidarity/Facebook Украина не оставит без ответа подобные действия

Украинский консул Тарас Малышевский назвал незаконным приговор российского суда фигурантам дела Хизб ут-Тахрир.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они (осужденные – НВ) были освобождены и вернулись домой", – подчеркнул консул.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму Северо-Кавказский окружной военный суд, подконтрольный российской власти, осудил Энвера Мамутова к 17 годам заключения в колонии строгого режима, а Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Напомним, 12 октября 2017 года в Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая.

ФСБ инкриминировала им участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году и включил в список 15 объединений, назвал "террористическими".