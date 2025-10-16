Нардеп Шевченко получил еще одно подозрение, его обвиняют в легализации более 9 млн грн

НАБУ и САП сообщили действующему нардепу о подозрении в отмывании более 9 млн грн, полученных преступным путем. Об этом сообщили на странице НАБУ в Telegram в четверг, 16 октября.

Как сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк, речь идет о депутате Евгении Шевченко, которого в 2021 году исключили из фракции Слуга народа.

По данным следствия, нардеп получил деньги частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги, нардеп никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп, по версии следствия, разработал схему их легализации. Полученные деньги перечислили на счета юридической компании, связанной с депутатом, якобы в качестве оплаты за правовые услуги.

Впоследствии часть средств перевели на другие счета и потратили на покупку двух автомобилей премиум-класса — BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Подозреваемые пользовались этими авто, создавая видимость, что они приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности, заявили в НАБУ.

Антиукраинская деятельность нардепа Евгения Шевченко

14 ноября 2024 года нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене. По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ.

13 июня 2025 года Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении в госизмене в условиях военного положения нардепу Шевченко. По данным расследования, после 24 февраля 2022 года нардеп записывал программы на своих каналах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам, и этот контент позже распространяли российские пропагандистские СМИ.

Шевченко, в частности, утверждал, что украинская власть не может удержать территории и достичь мира, а также распространял мнение, что Украина должна согласиться на любые переговоры с Россией. Он также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и местным диктатором Лукашенко.

11 июля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что ГБР проводит обыски у Кубракова. По данным издания, нардеп Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн якобы на закупку удобрений в Беларуси.

Собеседник УП в правоохранительных органах утверждает, что способствовать Шевченко в реализации этого замысла мог Кубраков.