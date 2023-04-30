Бутусов о деле разведчика Червинского: Абсурд с правовой точки зрения, события преступления нет 30 апреля, 15:39 Роман Червинский в зале суда (Фото:Суспільне Новини via Telegram)

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов, исследовавший события, связанные с делом бывшего сотрудника ГУР МО Романа Червинского, задержанного по подозрению в превышении власти или служебных полномочий, считает, что юридически, согласно материалам самой прокуратуры, событие преступления отсутствует.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью NV.

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426-1 УК Украины из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

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По версии следствия это произошло после того, как он вместе с другими лицами самовольно решили провести «спецоперацию» - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

В результате удара погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания серьезно пострадали.

По словам Бутусова, Червинский был заместителем командира воинской части, и его пребывание на аэродроме Воздушных сил Украины было санкционировано.

«Если это не измена, не халатность, не убийство, а превышение служебных полномочий, но командир его говорит, что "это я санкционировал“, то здесь вообще нет события преступления», — обьяснил журналист.

Юрий Бутусов добавил, что приказ командира по выдаче приказа, боевого распоряжения на командировку полковника Червинского на территорию другой воинской части для выполнения определенной задачи вместе с указанной в подозрении группой лиц не может быть превышением служебных полномочий. По его словам, «это исполнение служебных обязанностей».

«И почему сажают и закрывают полковника Червинского, который по подозрению действовал в составе группы лиц? Но эти лица не указаны вообще в подозрении, они не присутствовали на суде. Каким образом может быть вообще выдвижение каких-либо обвинений? Это полный абсурд с правовой точки зрения. Я хочу обратить внимание, что юридически нет события просто, согласно материалам самой прокуратуры", - подытожил главный редактор Цензор.нет.

Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором говорится, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ПИК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово в качестве места встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники сделки. До событий июля 2022 аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, переданного России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.